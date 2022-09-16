Acemi hırsızlar önce kameraya, ardından polise yakalandı

Elazığ'da gece üç farklı iş yerine giren 2 hırsızlık şüphelisi önce güvenlik kameralarına, ardından da polise yakalandı.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi gece saatlerinde üç farklı iş yerine girerek teknolojik malzemeler ve yaklaşık 15 bin lira nakit para çaldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Camdan iş yerine giren kapüşonlu ve maskeli 2 hırsızın uzun süre dükkanda kalarak hırsızlık yaptığı görüldü. Sabah dükkanlarını açınca soyulduklarını anlayan iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan ve güvenlik kameralarını izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.K. ve A.H. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 2 acemi hırsız, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.