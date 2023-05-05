Açıkkapı: “14 Mayıs'ta tuzağa düşmeyeceğiz “

Millet ittifakının Amerika'nın uydusu gibi çalıştığını dile getiren AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, “ Diyorlar ki cumhurbaşkanımızı biz destekliyoruz, biz de oy vereceğiz, siz de cumhurbaşkanına oy verin ama milletvekillerine oy vermeyin. Bakın, bu yeni bir tuzak, tezgah ve senaryodur. 14 Mayıs'ta biz bu tuzağa düşmeyeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü ve AK Parti milletvekili aday adayı Ejder Açıkkapı, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Açıkkapı, bu çerçevede Olgunlar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallede büyük bir teveccühüyle karşılanan Açıkkapı, esnafları ve vatandaşları selamladı. Açıkkapı, daha sonra Bükardi ve Erimli beldelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Açıkkapı, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatarak destek istedi. Açıkıkkapı ardından sırasıyla Kovancılar ve Palu ilçelerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıkkapı, “Bugün sıkıntıları gördüğünüz için, millet ittifakının paydaşlarının Cumhur İttifakı ile kıyaslandığında kimlerle kol kola girdiklerini bilerek ve onlara dur demek için bugün aramızdasınız. Bizim bir derdimiz var. Bunu her yerde söylüyoruz. Bizim derdimiz milletimizin derdidir. Bizim derdimiz, ümmetin, mazlum coğrafyalarda yaşayanların, inim inim inleyen kardeşlerimizin derdidir. Biz bu dertle, liderimizle birlikte, siyasi hareketimizle birlikte sizlere tercüman oluyoruz. Sizlerin hisleriyle, sizden aldıklarımızla mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz” diye konuştu.

Zor bir seçim olduğunu vurgulayan Açıkkapı, “Sıkıntılı bir süreç. Millet İttifakının Amerika'nın uydusu gibi çalıştığını görüyoruz. Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin dünyanın en önemli seçimi dediği bu seçimde, bu yapıların millet ittifakını destekleyerek aslında Türkiye'yi o eski karanlık günlerine götürmeye çalıştıklarını biliyoruz. Ama biliyoruz ki Kovancılar burada ve buna dur diyecek, buna izin vermeyeceksiniz” şeklinde konuştu.

Araya fitne sokulduğunu dile getiren Açıkkapı, “Diyorlar ki cumhurbaşkanımızı biz destekliyoruz, biz de oy vereceğiz, siz de cumhurbaşkanına oy verin ama milletvekillerine oy vermeyin. Bakın, bu yeni bir tuzaktır, bu yeni bir tezgahtır, senaryodur. 14 Mayıs'ta biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Elazığ'da da bu tuzağa düşmeyeceğiz, Türkiye'de de bu tuzağa düşmeyeceğiz. Çünkü onlar istiyorlar ki Cumhurbaşkanımız eli kolu bağlı olarak zalimlere karşı mücadele versin. Peki ümmetin gözyaşını, milletin yatırım ve hizmet beklentilerini eli kolu bağlı bir lider tek başına yüklenebilir mi? Siz o komutanı cepheye sürerek mermisiz, cephanesiz bırakabilir misiniz? Dolayısıyla bu oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü cumhurbaşkanımızın zalimlerle mücadele etmesi, ümmetin umudu olması için benim vatandaşımın hizmet ve yatırımlarını yapması için milletvekili adaylarına sonuna kadar destek vereceksiniz. Kovancılar'da bunu görüyoruz. Bugüne kadar Kovancılar bize destek verdi, bundan sonra inşallah en büyük desteği vermeye devam edecek” diye kaydetti.