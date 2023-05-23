Açıkkapı: "28 Mayısta göstereceğimiz güçlü duruşla Türkiye yüzyılının öncü şehri olacağız"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği veren şehirlerden biri olan Elazığ'ın, 28 Mayısta güçlü bir duruş sergileyerek Türkiye yüzyılının öncü şehri olacağını söyledi.

Seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, bu çerçevede Arıcak ve Alacakaya ilçelerinin köylerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Alacakaya ilçesine bağlı Gürçubuk, Halkalı ve Çakmakkaya köylerini ziyaret eden Açıkkapı, 14 Mayısta tercihini güven ve istikrardan yana kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, 28 Mayısta daha güçlü bir şekilde sandıktan çıkmak için destek istedi.

Elazığ'ın kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği veren şehirlerden biri olduğuna vurgu yapan Açıkkapı şöyle konuştu:

''28 Mayısta Elazığ'ın güçlü bir duruş daha sergileyerek Türkiye yüzyılını damga vuran şehirlerden biri olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Elazığ bize inandığını, güvendiğini, Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılığını 14 Mayısta gösterdi. 28 Mayısta da gösterecektir. Biz sürekli sahadayız. Her şeyi net bir şekilde görüyoruz. Vatandaşlarımız, eser ve hizmet siyasetiyle yoluna dolu düzgün devam eden AK Parti'yi seviyor. İnşallah biz de seçim gününe kadar şehrimizin her noktasına ulaşmaya çalışacağız. Ziyaretlerimiz kapsamında Arıcak ve Alacakaya ilçelerimizi gezdik. Ben tüm vatandaşlarımıza bizlere yoğun teveccühlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun."