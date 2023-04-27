Açıkkapı: ''Bizim Ümmet ve millet sevdamız var''

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, Elazığ'ın Türkiye'nin en gelişmiş illerinin aldığı hizmeti alabilmesi için hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

Açıkkapı, Doğukent Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Açıkkapı, Elazığ'ın kararının net olduğunu sahada gördüklerini, saha çalışmalarına ara vermeksizin devam edeceklerini vurgulayarak Elazığ'da ayak basmadık yer bırakmayacaklarını kaydetti. Daha sonra seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştiren Açıkkapı, burada yaptığı açıklamada 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparak seçimlerin sadece Türkiye'de değil dünya çapında çok önemli bir seçim olduğunu vurguladı. AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Açıkkapı, ''Bizim bir derdimiz var. Bizim liderimizin ve onun yol arkadaşlarının bir derdi var. Bizim millet ve ümmet sevdamız var. Bizim mazlum coğrafyalarda inim inim inleyen insanlarımıza olan muhabbetimiz var. Bu muhabbeti bize öğreten, sizleri bize arkadaş kılan liderimize buradan saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Dünyanın en önemli seçimi yapılacak diyorlar. Bunu biz değil, Amerika, Fransa, Almanya, İtalya söylüyor. Velhasıl bu topraklarda geçmişte at oynatan, milletimizi geçmişte dört bir yandan kuşatan, büyük devletler ve küresel güç dediğimiz devletler, dünyanın en önemli seçimi diyor. Peki, neden dünyanın en önemli seçimi? Çünkü onlar istiyorlar ki Türkiye'de AK Parti öncesinde, 100 yıllık süre içerisinde ve öncesinde, yüzyıllardır bu topraklara acı ve gözyaşını getirmekten başka hiçbir faydası olmayan bu devletler istiyorlar ki yine istedikleri gibi iktidarlar gelsin. Yine milletimizi inim inim inletebilsinler. Benim milletimin, birinci sınıf vatandaş olarak hizmet ettiğimiz milletimizin tekrar zincirlere vurulmasını istiyorlar. Ama biz biliyoruz ve görüyoruz ki Elazığ şunu haykırıyor size bunun fırsatını Elazığ'dan da Türkiye'den de vermeyeceğiz. Bizim bu şehre vefa borcumuz var. Elazığlı vatandaşımızın Türkiye'nin en gelişmiş ilinde vatandaşın aldığı hizmet neyse onu kazandırmanın mücadelesini birlikte vereceğiz'' dedi.