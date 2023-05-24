Açıkkapı: “Köy ve mahalle muhtarlarımızın desteği bize güç veriyor”

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, köy ve mahalle muhtarlarının 14 Mayısta güven ve istikrardan yana tavır alarak AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakına destek vermelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 28 Mayısta bu desteğin artarak devam edeceğine inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı bu çerçevede Salı pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret edip ardından Beyyurdu Rehabilitasyon Merkezine giderek burada kurum yöneticileri ve personellerle bir araya geldi.

Merkez ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda muhtarları dinleyen Açıkkapı burada yaptığı değerlendirmede, ‘'Gece gündüz demeden köylerine, mahallelerine sahip çıkan, millete aşkla sevdayla hizmet eden muhtarlarımızla buluştuk, sıkıntılarını ve beklentilerini dinledik. Muhtarlarımız, demokrasi piramidinin tabanıyla tavanı arasındaki engellerin ortadan kalkmasını sağlayan Cumhurbaşkanımıza inanıyor, güveniyor. Bu sevgi ve güven 14 Mayısta sandığa yansıdı. İnşallah 28 Mayıs'ta en güzel şekilde yansıyacak. Bizim muhtarlarımızla aramızda gönülden gönüle kurulu bir köprü var. Biz muhtarlarımızla gönül diliyle kalp diliyle konuşuyor, birbirimizi sadece Allah için seviyoruz. Muhtarlarımız da bu sevgimizi karşılıksız bırakmıyor hamdolsun. Ben toplantımıza katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verecekleri destekten ötürü kendilerine şimdiden şükranlarımı sunuyorum'' dedi.