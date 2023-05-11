Açıkkapı: “Millet İttifakı ve batılı ülkeler, büyüyen ülkemizi aşağı çekmek istiyor”

AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Ejder Açıkkapı, Amerika ve birçok batılı ülkenin Millet İttifakıyla birlikte hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi sandıkta alaşağı etme gayretinde olduklarını belirterek, ‘'Milletimiz bu oyunu görüyor ve 14 Mayısta gereken cevabı sandıkta verecek'' dedi.

Seçim ziyaretlerine ara vermeden devam eden AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Ejder Açıkkapı, Maden'e bağlı Çakıroğlu, Polat, Yıldızhan, Kavak, Altıntarla, Durmuştepe, Bahçedere ve Plajköy'de vatandaşlarla buluştu. Gittiği köylerde yoğun ilgi gören Açıkkapı, vatandaşın ilgisinin memnuniyet verici olduğunun altını çizerek, köylerde Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye büyük bir sevgi olduğunu söyledi. Yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Açıkkapı, Millet İttifakının batıyla iş birliği içerisinde büyüyen ve güçlenen Türkiye'yi aşağı çekmek istediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

''Birçok dünya devletinin başta Amerika olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda birçok Avrupa ülkesinin dünyanın en önemli seçimi olarak nitelendirdiği 14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kaldı. Tabi dünyanın en önemli seçimi olarak nitelendirmeleri aslında Türkiye'yi çok fazla sevdiklerinden değil. Son günlerde özellikle Avrupa'da birçok ülkede yayın yapan ekonomi dergilerinin ‘Erdoğan gitmeli' tarzındaki yayınları düşündürücüdür. Yani anlaşılıyor ki bugün Millet İttifakına destek olan, Kandil'den alınan mesajlarla istikamet çizilen Millet İttifakı hem FETÖ'nün hem aşırı radikal terör örgütlerinin desteğini arkasına almış ve şimdi daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in deviremediği alaşağı edemediği Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi sandıklarda bir şekilde alaşağı etme projesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki biz haftalardır Elazığ'ın birçok ilçesinde, birçok mahallesinde, beldesinde vatandaşlarımızla, halkımızla bir araya geliyoruz. Elazığ'ın en ücra köşesindeki benim kardeşim de, en metropol yerlerde oturan kardeşim de aslında bu oyunun farkındadır ve buna göre de inşallah tavrını 14 Mayıs günü sandıklara yansıtacaktır. Bizim derdimiz milletimizdir. Bizim derdimiz ülkemizdir. Bizim derdimiz dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın mazlum insanlardır. Evet, bizim derdimiz ümmet coğrafyasında yaşayan gözü yaşlı Müslüman din kardeşlerimizdir. Liderimiz 21 yıldır dünyanın en yardımsever ülkesi olarak Türkiye'yi ön sıralara çıkarmışsa, aslında bu bir inancın sonucudur. Şu anda dünyanın birçok yerinde bu mazlum coğrafyalar gözünü dikmiş 14 Mayıs günü yaşanacak bu seçim sonuçlarını bekliyorlar ve en az sizler kadar, en az bizler kadar liderimize, siyasi hareketimize dua ediyorlar. Bu coğrafyaları gözü yaşlı bırakmamak için Türkiye üzerinde, milletimiz üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmek için inşallah birbirimize daha sıkı bir şekilde sarılacağız ve Türkiye'yi o karanlık günlerine, o eski Türkiye'ye döndürmeye çalışanlara bu fırsatı inşallah vermeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki, milletimiz Cumhur İttifakını da Millet İttifakını da bir kefeye koydu, bir teraziye aldı ve kim milletini, kim devletini, kim vatanını, kim bayrağını önceliyor bunu çok iyi biliyor. Beri tarafta kim bu milletin karşısında, kim vatanın bölünmez bütünlüğünü halel getirecek yapılanmalar içerisinde, kim yine eskisi gibi acı ve gözyaşına Türkiye'yi sürüklemek istiyor, bunu da çok iyi ve çok net görüyorlar. Bir ittifak düşününüz ki, Kandilden, Duran Kalkan'dan, Mustafa Karasu'dan, Cemil Bayık'tan veya sözde o eş başkanlardan talimat alsın, mesajlar alsın ve şu seçimlere o istikamet üzere girsin. Yani düşününüz ki Amerika'da, Avrupa'da Türkiye'yi kötüleyen farklı algılar oluşturmaya çalışan FETÖ'den talimat alsın ve kendisine bir istikamet çizsin. Evet, biz Cumhur İttifakı olarak milletimizin yanındayız. Onlarsa milletimizin karşısında olanlarla birlikte hareket ediyorlar.''