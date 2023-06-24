Açıkkapı: ''TMO'ya satışı yapılan 2 bin 153 ton arpa bulunuyor''

Elazığ'da faaliyet gösteren lisanslı depo alım yapmaya başladığını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TMO'ya satışı yapılan 2 bin 153 ton arpa bulunduğunu kaydederek, depoların bayramın 3'üncü gününden itibaren alım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, yaptığı değerlendirmede, ''Değerli hemşerilerim Elazığ'da faaliyet gösteren lisanslı depo 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren alım yapıyor. An itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) satışı yapılan 2 bin 153 ton arpa bulunuyor. Kovancılar'da da faaliyet gösterilecek. Kovancılar iş yeri 3 Temmuz sonrasında randevulara açık. Elazığ'da TMO ve lisanslı depolar arefe, bayramın 1. ve 2. günü çalışmayacak. Bayramın 3. ve 4. günü ile hafta sonu alım yapılacaktır'' dedi.