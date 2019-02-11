"Acil" kan bağışı çağrısına Elazığ polisinden destek

Türk Kızılayı'nın ‘Acil' kan çağrısına Elazığ polisi destek vererek kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Kızılay'ının ‘Acil' kan çağrısına destek oldu. İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile birlikte müdür yardımcıları, şube müdürleri, Özel Harekat timlerinin de yer aldığı çok sayıda polis memuru kan verdi.

Türk emniyet teşkilatının 174 yıllık tarihinde devlet, memleket ve millet için pek çok can verdiğini, bugünde kan vermek için burada olduklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, “Türk Kızılay Genel Başkanımızın sosyal medya üzerinde yaptığı bir açıklama vardı. Onun akabinde emniyet genel müdürlüğümüz merkez teşkilat olarak aynı şekilde illerden de talimatları oldu. Destek vermek amacı ile bugün buradayız. Hep beraber yoğun bir katılımla Türk Kızılay'ına destek vermek istiyoruz” dedi.

"Kan sürekli ihtiyaçtır"

Kan stoklarının düştüğünü dile getiren Türk Kızılayı Bölge Müdürü Dr. Serdar Ucuz ise, “Bunlar kış dönemleri ve Ramazan aylarında hastalarımızın ihtiyaçları artıyor. Herhangi bir düşme olmuyor. Bu konuda genel başkanımızın bir çağrısı oldu. Bu çağrıya kurumlarımızdan çok ciddi destekler oldu. Bu konuda emniyet teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Sadece bu dönemde değil daha önce de emniyet teşkilatımızdan birçok kan bağışı aldık. Biz bölge olarak 300 ünite kadar kan bağışı alıp bunu hastanelere dağıtıyoruz. Bu yüzden biz halkımıza kan acil değil sürekli ihtiyaçtır diyoruz. 300 kanı düzenli olarak alıp hastalarımıza vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.