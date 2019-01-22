Adliye önünde yanan araç panik oluşturdu

Elazığ’da adliye önünde aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonrası, otomobil yandı.
Elazığ'da adliye önünde aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonrası, otomobil yandı. Yanan araç panik oluşturdu.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak üzerinde bulunan Elazığ Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FS 857 plakalı otomobilin motor kısmında adliye önüne geldiği sırada patlama meydana gelerek dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süreli panik oluşmasının ardından polisler araca yangın tüpüyle müdahale etti.
Sürücüsünün kendisini dışarı attığı olayda, tamamen söndürülen araç olay yerinden çekildi.