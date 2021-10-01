İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AFAD Başkanı Sezer Elazığ'da afet konutlarını inceledi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Elazığ ve Malatya’daki afet konutlarında incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Elazığ ve Malatya'daki afet konutlarında incelemelerde bulundu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, beraberindeki heyetle birlikte Elazığ ve Malatya'da yapımı tamamlanan ve devam eden afet konutlarını gezdi. Sezer ve beraberindekiler inceledikleri afet konutlarında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, yetkililerle görüştükten sonra eksikliklerin bir an önce giderilmesini istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.