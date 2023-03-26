AFAD'dan depremde hasar gören binalara girmeyin uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, "Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın" uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki bazı vatandaşların eşyalarını kurtarabilmek için hasarlı binalara girerek çalışma yapması tehlike oluştururken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan uyarı geldi. AFAD vatandaşlara "Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın" uyarısında bulundu.