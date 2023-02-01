AFAD'dan 'don ve tipi' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da yaşayan vatandaşlara SMS göndererek yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

AFAD, Elazığ'da yaşayan vatandaşlara, gün içerisinde gönderdiği mesajda, yoğun kar yağışı olabileceği uyarısında bulunularak, ''Meteorolojiye göre bugün ve yarın Elazığ'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ''Bölgemizde havanın çok bulutlu, Elazığ ve Malatya çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinde kar yağışı, Adıyaman ve çevrelerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ise aralıklı kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir” denilerek, beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması durumunda ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyarılarda bulunuldu.