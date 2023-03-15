İhlas Haber Ajansı

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AFAD'dan Elazığ için ‘kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin Elazığ ve bölgedeki şehirler için uyarıda bulunmasının ardından AFAD tarafından telefonlara ‘kuvvetli yağış' bildirimi gönderildi.


Dün, Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için sağanak sağış uyarısı yapılmasının ardından Elazığ'da ve bölgede sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede AFAD tarafından vatandaşların telefonuna, “Meteorolojiye göre bugün, Elazığ'da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım' bildirimi gönderildi.

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