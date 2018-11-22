Afganistanlı şüpheli 2 kilo esrarla yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 60 gram reçine esrar ele geçirilirken, Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Elazığ- Malatya Karayolu Kömürhan mevkiinde belirlenen bir otobüs durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpek, Afganistan uyruklu bir şahsın çantasına tepki verdi. Yapılan aramada çantanın astarının içine gizlenmiş vaziyette 2 kilo 60 gram reçine esrar ele geçirildi.

Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.