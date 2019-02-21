Afrin şehidinin ismi okula verildi

Afrin Şehidi Fevzi Gürsu'nun ismi Elazığ'da bir ortaokula verildi.

Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçtiğimiz yıl şubat ayında Afrin'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşmüştü. Şehidin ismi eskiden Turizm Meslek Lisesi olan ve şuanda ortaokul olarak hizmete devam eden okula verilerek, Şehit Fevzi Gürsu ismini aldı. Yeni ismini alan okulun bugün açılış töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, şehidin öz geçmişi ve öğrenciler tarafından Şu Kışlanın Kapısına adlı türkünün okunması ile devam etti.

Okulda okuyan öğrencilerin şehidin birer evladı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürlü Feyzi Gürtürk, “Böyle olmaya da devam edeceğiz. Bizde elimizden geldikçe destek olup katkı sağlayacağız. Bu acılarını dindirmeye çalışacağız. Şehitlerimize Rabbimden rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz. Sizlerde her biriniz bu ülke için bir nefersiniz. Elazığ deyince vatan milli bayram uğruna gözünü kırpmadan giden insanlarız. Vatan için yeri geldiğinde şehadet şerbetini içmeye gazi olamaya ölmeye hazırız” dedi.

Okula ismi verilen şehidin evini ziyaret ettiklerini dile getiren Okul Müdürü Hasan Karadayı, “Evde Yasin okunup taziyede bulunuldu. Aynı gün şehitliğe gidilerek tüm şehitler ziyaret edildi ve karanfil bırakıldı. Öğrencilerin Afrin'deki askere yazdıkları mektupları alay komutanına verilip Afrine gönderildi. Yaklaşık toplanan 10 bin lira Mehmetçik, silahlı kuvvetler güçlendirme ve Kızılay'a yatırıldı. Gecen yıl ziyaret edilen şehidimizin ismini gurur ve şerefle okulumuza asıyoruz” diye konuştu.

Oğlunun isminin okula verilmesinin dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Şehit Babası Murat Metin Gürsu ise aynı zamdan çok gururlu ve hüzünlü olduklarını dile getirdi.

Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona erdi.