Ağabey "İyi ki kardeşim var" dedi, hiç düşünmeden böbreğini verdi

Elazığ'da 3 yıldır böbrek hastası olan ve son 6 ayda böbrek fonksiyonları yüzde 20'nin altına düşen 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Fatma Arpacı'ya (35) ağabeyi, "İyi ki kardeşim var" diyerek böbreğini verdi hayata tutunmasını sağladı.

3 yıl önce rahatsızlanarak hastane giden 3 çocuk annesi Fatma Arpacı'ya protein kaçağından dolayı böbrek hastalığı tanısı kondu. Tedaviye cevap vermeyen Arpacı'nın son 6 ayda böbrek fonksiyonları yüzde 20'nin altına düştü. Doktorlar Arpacı'ya diyalize girmesi ya da nakil olması gerektiğini söyledi. Kardeşine hastalığının ilk gününden itibaren destek olan ve onun diyalize girmesine razı olmayan ağabeyi 2 çocuk babası Nazım Kuş, hiç tereddüt etmeden böbreğini verme kararı aldı. Yapılan tetkikler sonrası kardeşler, Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezinde operasyona alındı. Başarılı geçen operasyon sonrası Arpacı'ya ağabeyinin böbreği nakledildi.

"Ağabeyimin böbreğini taşıyorum"

Hastalığının 3 yıl önce başladığını belirten Fatma Arpacı, “Protein kaçağı vardı. Daha sonra da böbrek yetmezliği başladı. Tedavi uyguladılar ama cevap vermedi. Daha sonra nakil olacaksın dediler. Böbrek yetmezliğim yüzde 20'nin altına düştü. Ankara ve Malatya'ya gittim ama hiçbir yerden cevap alamadım. Nakil olacaksın dediler. Ağabeyimden aldım. Allah ondan razı olsun. Ona da Allah şifa versin. Rabbim ona darlık göstermesin. Çok memnunum. Şu an ağabeyimin böbreğimi taşıyorum” dedi.

"Onu böbreğimle yaşatıyorum"

Böbrek hastalarının durumunu bildiğini aktaran Nazım Kuş, “Diyalize giriyorlardı ve acı çekiyorlardı. Amcam vardı, 18 yıl diyalize girmişti oradan biliyorum. Onu her zaman gözümde canlandırdım ve kardeşime destek çıktım. Ben senin arkandayım dedim. Tedavi ol, cevap vermezse ben hazırım sana böbreğimi bağışlıyorum dedim. Ben samimi olarak söyledim. Tedavi yanıt vermeyince kendisini çağırdım. Ağabeyin arkanda ve umutsuzluğa kapılma dedim. En son böbrekleri nakil duruma geldi. Bende seve seve geldim. Tahlillerimizi yaptık ve ameliyatımızı olduk. Ben de kardeşim de memnun. İyi ki kardeşim var. Onu böbreğimle yaşatıyorum. Çok mutluyum” diye konuştu.