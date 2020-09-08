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Ağabeyi ve 2 yeğenini vuran şüpheli tutuklandı

Elazığ’da aralarındaki husumetten dolayı evine geldiğini iddia ettiği ağabeyini ve 2 yeğenini av tüfeği ile vuran kardeş tutuklandı.

Elazığ'da aralarındaki husumetten dolayı evine geldiğini iddia ettiği ağabeyini ve 2 yeğenini av tüfeği ile vuran kardeş tutuklandı.



Olay, dün merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Cem Ş., ikametini basmaya geldiğini iddia ettiği ağabeyi Ahmet, yengesi Hatice ve 2 yeğeninin üzerine otomatik av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar Ahmet Ş. ve 2 oğluna isabet etti. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabeyi ve yeğenlerini vuran şahıs, tüfeği ile polis merkezine giderek teslim oldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen şüpheli Cem Ş.'nin ifadesi tamamlandı. İfadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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