İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağaç gövdesinden kova kova bal çıktı, görenler hayrete düştü

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir ağacın gövdesini açan köylüler, kova kova balla karşılaştı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir ağacın gövdesini açan köylüler, kova kova balla karşılaştı.


Alacakaya ilçesine bağlı Halkalı köyünde dere yataklarında suya gelen arıları takip eden köylüler, ilk etapta arıların yuva yaptığı ağaç kovuklarını ve kayalıkları tespit ediyor. Bu yuvaları işaretleyen köylüler, hasat zamanı söz konusu alana giderek arıların yaptığı balı topluyor. Bu çerçevede köylüler daha önce tespit ettikleri bir ağaca geldi. Büyük bir özenle ağaca ve arılara zarar vermeden gövdeyi açan köylüler, kova kova doğal bal ile karşılaştı.


Kovalara doldurulan ballar, daha sonra eve götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.