Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Elazığ’da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Elazığ'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Vali Fahribey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cadde üzerinde bulunan ağaca çıkan kedi, mahsur kaldı. İki gün boyunca ağaçtan inemeyen kediyi gören çevredeki esnaflar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olal yerine gelen itfaiye ekipleri,araçla merdiveni uzattı. İtfaiye eri, merdivenle kediye ulaşarak, aşağı inmesini sağladı.
Kurtarılan kedi, koşarak gözden kayboldu.