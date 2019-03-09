Ağar: "Yeni bir parti ihtimali görmüyorum"

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin, "Bahse konu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için ellerinde hiçbir meşru mazeret yok. Ben öyle bir olasılık, ihtimal görmüyorum” dedi.

Kanal 23 ve Kanal Fırat televizyonun ortak yayınında Metin Erol ile Elif Doğan'ın konuğu olan Ağar, yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ağar, ismi geçen kişilerin sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına ihtimal vermediğini aktardı.

"Siyasette bir yere gelmek herkesin kendi bilek gücü ile olur"

Yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin "Ben öyle bir olasılık, ihtimal görmüyorum" diyen Ağar "Bahse konu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için hiçbir meşru mazeret yok ellerinde. Sonuç olarak onların geldiği her makamın altında yatan emek, ter, gayret Tayyip Erdoğan'a ait. Sırtında omuzlarında taşıyarak makamlar ikram etti insanlara. Siyasette bir yere gelme şansı oldu. Siyasette bir yere gelmek herkesin kendi bilek gücü ile olur. Onlar da Tayyip Bey gibi bir mücadelenin içerisinde Allah vergisi olması gereken liderlik kabiliyetleri olsa onlar olurdu, Tayyip Bey olamazdı" ifadelerini kullandı.

"Onların sağ duyu içinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına ihtimal vermiyorum"

Bu tür tavırlara karşı milletin gönlünün kapalı olduğuna değinen Ağar," Millet geçmişte her türlü imkanların çok emek ve gayret sarf etmeden önlerine serilmiş olan insanların kendilerine o makamları verene karşı bir hareketini asla tasvip etmez. Buna da evet demez. Ben de onların sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum" dedi.