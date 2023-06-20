İhlas Haber Ajansı

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Ağır hasarlı bina tek dokunuşta yerle bir oldu

Elazığ’da ağır hasarlı bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Elazığ'da ağır hasarlı bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın saniyeler içinde tuzla buz olması cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı tespit edilen binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ merkez Kültür Mahallesi'nde ağır hasarlı 4 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Çalışmalar sırasında iş makinesinin tek bir dokunuşuyla bina yerle bir oldu.


O anlar ise saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

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