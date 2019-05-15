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Ağlardan kurtarılan balıklar, suya bırakıldı

Elazığ’da Keban Baraj gölünün kollarından Murat Nehri’nde yapılan çalışmada kaçak avcılar tarafından atılan ağlar sudan çıkartılarak yakalanan balıklar geri bırakıldı.

Elazığ'da Keban Baraj gölünün kollarından Murat Nehri'nde yapılan çalışmada kaçak avcılar tarafından atılan ağlar sudan çıkartılarak yakalanan balıklar geri bırakıldı.


Elazığ'da hem Jandarma Komutanlığı hemde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, su ürünleri av yasağının başlaması ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Keban Baraj Gölü'nün bağlantısı olan Murat Nehri üzerinde denetim yaptı.Yapılan denetimler sırasında Gülüşkür köprüsü çevresinde sudaki balık ağları fark edildi. Yukarı çekilerek el konulan balık ağlarında çok sayıda balığın takıldığı öğrenildi. Kurtarılan balıklar tekrar suya bırakıldı.


Denetimlere , İl Müdürü Turan Karahan'ında katıldığı belirtildi.

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