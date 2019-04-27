‘Ağlayan Gelin'in görsel şöleni

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ile "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ilk baharla birlikte görsel şölen sunuyor.

Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında ''Ağlayan Gelin'' ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu. Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil eden ters lalelerin görsel şöleni yaklaşık 2 hafta sürüyor.İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar tarafından bahçelere ekilerek nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor.Ters laleler Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa,Şırnak ve Muş'ta görülüyor.

"Arıcak, ters lale ile duyulur hale gelecek"

Ters lalenin ilçenin simgesi olduğunu belirten Arıcak Kaymakam Şenol Öztürk, “Türkiye ve dünyanın en nadide çiçeklerinden bir tanesi. Bölgemizin sert bir jeolojik yapısı var. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık faaliyetleri bir noktada sınırlı sayıda kalıyor. Ters lalemiz de bölgemize önemli bir değer katacaktır. İyi bir turizm potansiyeli olabilir. Bizlerde bu tür çalışmalarla birlikte ters lale festivalleri yapabiliriz. Bu bitkinin hem neslinin tükenmesini engellemek hem de bölgeye ek katma değer oluşturması sağlayabiliriz. Bu noktada çalışmalarımız olacak. İnşallah ters laleyle birlikte Arıcak'ımız Türkiye'de ve Elazığ'da daha duyulur ve tanınabilir bir yer haline gelecek, bunu hedefliyoruz” dedi.

"Asıl ters lalenin yeri Arıcak Saman köyüdür"

Ters lalelerin yoğun olarak yetiştiği Arıcak ilçesi Saman köyünden Hüseyin Bayar ise, hüzün çiçeğinin nesli tükenmemesi için bahçesine ekiyor. Bayar, ters lalenin asıl yerinin kendi köyleri olduğunu dile getiriyor.

Ters lalelerinin neslinin tükenmemesi için ektiklerini aktaran Hüseyin Bayar;"Bunu çoğaltmak amacıyla ekiyoruz. Asıl ters lale Arıcak ilçesi Saman köyündedir. Şırnak, Hakkari diye yayınlıyorlar ama asıl ters lalenin yeri Arıcak Saman köyüdür” ifadelerini kullandı.

Nesli kaybolan çiçeği taze tutmak istediklerini dile getiren Cumali Yazar, “Akdağ'da yetişen bu çiçeği gözde tutmak istiyoruz. Ondan dolayı bahçemize ektik. Çiçeğimiz çok güzel bir çiçek. Akdağ yöremizde yetişen bir çiçek. Sabah saatlerinde göz yaşı döküyor. Göz yaşı döktüğünden dolayı halk dilinde ‘Ağlayan Gelin' diyoruz. Ağlayan gelin demesinin sebebi de, çok seven bir gelinin kavuşamamasından dolayı göz yaşı döktüğüdür. Sabah saat 5- 6 saatlerinde gülünden damlacıklar dökülüyor. Ondan dolayı bir daha başını kaldırmamış . Hep üzüntü içerisinde kaldığından dolayı böyle kalmıştır. Yöremizde yetişen güzel bir çiçek olduğu için biz solmamasını istiyoruz ve ekiyoruz” şeklinde konuştu.