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Ahırda yangın çıktı, hayvanlar telef oldu

Elazığ’da bir köyde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

Elazığ'da bir köyde ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.


Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Sarıbuğday köyündeki bir ahırda meydana geldi. Köyde besicilik yapan Abdullah Arslan'a ait ahırda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark edenler hem köy sakinlerine hem de itfaiye ekiplerine bildirdi. Köy sakinlerinin el birliği ile müdahale etmeye başladığı yangın, ilçeden gelen İtfaiyenin desteğiyle söndürüldü. Ancak, ahır da bulunan 13 büyükbaş hayvan telef oldu.


Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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