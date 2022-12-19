Ahıska Türkü çocuklarına moral ve motivasyon etkinliği

Elazığ'da Yukarı Demirtaş konteyner kentte yaşayan Ahıska Türkleri çocuklarına yönelik moral ve motivasyon vermek amacı ile etkinlik düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı personel tarafından Yukarı Demirtaş konteyner kentte yaşayan Ahıska Türkleri çocuklarına savaşın kötü etkisini bir nebze unutturmak, onlara moral ve motivasyon vermek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde mısır-pamuk şeker dağıtımı, çocuk ve tiyatro oyunları ile Ahıska Türkü çocuklarının yüzleri güldürüldü.