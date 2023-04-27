Ahıska Türkü öğrencilerden coşkulu ‘23 Nisan' kutlaması

Elazığ'da aileleriyle birlikte barınma merkezinde konaklayan Ahıska Türkü öğrencileri, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Renkli ve duygusal anlara sahne olan o görüntüler dron ile havadan görüntülendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bayramı Ukrayna'nın Herson kentinden kurtarılarak Elazığ'a getirilen Ahıskalı Türkler'de coşkuyla kutladı. Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'nde aileleriyle birlikte konaklanan ve burada eğitimlerini sürdüren Ahıska Türkü öğrenciler ve öğretmenleri düzenledikleri kutlama programı çerçevesinde tiyatro gösterileri, şiir dinletisi, ront gösterisi ve halk oyunları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. Ahıska Türkü öğrencileri ile Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinin sergilediği etkinlik büyük beğeni topladı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği ve renkli görüntülere sahne olan o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Eğlenceli vakitler geçirdiklerini dile getiren Ahıska Türkü öğrencilerden Almina Halilova, “ 6'ncı sınıfa gidiyorum. Bugün burada ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' için böyle etkinlikler düzenliyoruz. Ailelerimiz de etkinliğe katıldı. Çok eğleniyoruz. Müdürlerim ve öğretmenlerim buradalar ve onlara da teşekkür ederim” dedi.

Samir Koçaliyev ise “Ukrayna'dan geldim. Çok şükür burada bize iyi bakıyorlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yapıyorlar. Allah, hepsinden razı olsun. Okuyoruz, eğimimiz sürüyor. Burada okumayı düşünüyorum. Ailelerimiz de buradalar ve etkinliğe katıldılar” diye konuştu.

Ailelerin de katıldığı etkinlik çerçevesinde 23 Nisanı coşkuyla kutladıklarını belirten Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Ortaokul sorumlusu Yılmaz Yüksekkaya, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece ülkemizdeki değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, burada Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'nde de gençlerimiz ve tüm velilerimiz ile büyük bir coşkuyla kutladık. Tüm çocukların, 23 Nisan'ı kutlu olsun” şeklinde konuştu.