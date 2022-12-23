Aile Okulu Projesi Elazığ'da velilerin büyük ilgisini gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Aile Okulu Projesi' Elazığ'da da velilerin büyük ilgisini gördü.

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitimi Merkezlerince yürütülen aile okulu eğitimlerine katılan veliler, aile içi iletişimlerinin artması ile birlikte daha huzurlu bir ev ortamına kavuştuklarını ve bu durumun çocuklarının başarısına da olumlu yansıdığını dile getiriyor. Özellikle annelerin büyük ilgi gösterdiği eğitimler, aile değerleri, kültürel değerler, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önleme gibi konu başlıklarında gerçekleştiriliyor. Program çerçevesinde ailelere, çevre ve iklim değişikliği, trafik ve ilk yardım konularında da eğitimler veriliyor. Proje çerçevesinde Elazığ'da da ilk etapta öğretmenlere yönelik eğitici eğitimleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğretmenler, aile okulu formatör öğretmeni olarak belgelerini aldı. Bu öğretmenler ise il genelinde 441 öğretmene aile okulu eğitici eğitimi verdi. Eğitici eğitimlerini tamamlayan öğretmenler vasıtasıyla 290 kurs açıldı. Kurslara 9 bini aşkın veli katılım sağladı. Eğitimlere katılmak isteyen veliler, başvurularını okul ve halk eğitimi merkezlerine yapabiliyor.

Aile Okulu Projesi çerçevesinde Elazığ'da bir yılda 290 kursta 9 bini aşkın veliye eğitim verdiklerini belirten Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Hedefimiz bunu ikiye katlamak. Önümüzdeki yıl çok daha veliye ulaşmayı hedefliyoruz. Buradaki eğitimlerimiz çok yönlü olarak devam ediyor. 30'un üzerinde alanda eğitim veriyoruz. Bunların içerisinde psikolojik dayanıklılıktan çocuk psikolojisine, akran zorbalığından siber zorbalıktan aile içi iletişime kadar her konunda eğitimler veriyoruz. Aile içinde özellikle velilerin karşılaşabileceği sorunlara ve günlük hayatta diğer alanlarda yaşayabilecekleri için ve destek olmak için böyle bir proje var. Biz de bu projeyi ilimizde gayet güzel bir şekilde uyguluyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıl da yoğun bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

441 gönüllü öğretmene eğitim verdiklerini ifade eden Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Tabar ise "Burada öncelikle gönüllü öğretmenlerimiz Erzurum'da hizmet içi eğitim aldılar. Bu öğretmenlerimiz ilimize dönerek bu yıl içinde Elazığ Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 441 gönüllü öğretmene eğitim verdi. Bu öğretmenlerimiz de okullarında veya ildeki diğer bölgelerde velilere eğitim vermeye başladı. Bu kursu alan ebeveynlerimiz çocuklarıyla aile içinde daha sağlıklı iletişim kurduklarını bize ifade ediyorlar. Tüm velilerimizi bu eğitime bekliyoruz” diye konuştu.

Kursiyerlerden Yasemin Üstündağ Somunkıran da "İlk dönemlerde birkaç eğitime gelir bırakırım diye düşünmüştüm. Ancak geldikçe, ortamı gördükçe, hocamı tanıdıkça ve yaptığım emekleri gördükten sonra çok hoşuma gidiyor. İki yılımı tamamlamak üzereyim ve gelmeye devam edeceğim, çok da mutluyum. Şuanda Aile Okulu Projesi sunumu anlatılıyor, bizleri bilgilendiriyorlar” şeklinde konuştu.