AK Parti Bölge Koordinatörü Açıkkapı, Maden'deki heyelan riski ile ilgili bilgi verdi

Elazığ'ın Maden ilçesindeki heyelan riski ile ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı," Bölgedeki heyelan afeti meydana gelmeden can ve mal kaybını önlemek için hükumetimiz ve devletimizin tüm kurumları an be an bölgeyi takip ederek yapılacak tüm çalışmaları raporlamaları, tedbirleri ve yardımlar noktasındaki ödenekleri temin etmiştir"dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve 26.Dönem Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle 510 konut ve iş yerinin boşaltılma kararı verilmesi sonrasında açıklamada bulundu. Açıkkapı, açıklamasında 2016 yılından itibaren bölgede yapılan çalışmaları aktardı.

İlçedeki Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde kalan resmi kurum binaları, eski, yeni köprü ve çevredeki konutlarda oluşan çatlakların, oturmaların ve deformasyonların nedenini araştırmak için kaymakamlık ile belediyenin talebi üzerine 2016 yılında çalışma başlatıldığını anımsatan AK Parti Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı," Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından bölgede inceleme yapılmış 21.04.2016 tarihli bilirkişi raporu düzenlenerek bu raporda 'depolama sahasının mahalleye yakın olması ve oluşan yükün zemini, eğim yönünde harekete geçirmesi kuvvetle muhtemel olduğu” belirtilmişti.Maden Belediye Başkanlığı'nın talebi üzerine, Camiikebir Mahallesindeki heyelan olayları, Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri tarafından 2016 yılında incelenerek Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu düzenlenmiştir. Raporda,"Genel olarak kaymanın yeni pasaların zemine uyguladığı ek yükten kaynaklandığı ,daha sağlıklı ve ayrıntılı bir değerlendirme için sondaj kuyuları açılarak inklinometre ölçümlerinin yapılması gerektiği, belirtilmişti.Ayrıca bölge o tarihlerde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik elemanlarınca etüt edilerek, 29.04.2016 tarihinde jeolojik etüt raporu düzenlenmiştir. Raporda, 'Camiikebir Mahallesinde etüt günü itibari ile herhangi bir doğal heyelan olayına rastlanılmadığı, inceleme alanında bulunan eski ve yeni köprüde deformasyonların oluştuğu, bu hasarların nedeninin kesin olarak tespiti için söz konusu alanda Jeolojik-Jeoteknik Etüt çalışmalarının yapılması gerektiği' belirtilmişti.Karayolları Genel Müdürlüğünün Maden Kaymakamlığına gönderdiği 30.06.2016 tarih yazısı ve ekli raporda köprünün oturduğu şevin üst kotlarında bakır üretimi yapan açık ocak işletmesinin oluşturduğu malzeme stok alanının bu soruna yol açtığı belirtilmişti.Konu ile ilgili dört farklı kurumun aynı öngörüsü ve tavsiyesi üzerine Maden Kaymakamlığımız tarafından Camiikebir Mahallesindeki heyelan olayının detaylı olarak incelenmesi için Jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile incelenmesi için çalışma başlatılmış, bu çalışmada söz konusu alanda farklı noktalarda 8 adet farklı derinliklerde karotlu sondaj kuyuları açılmış ve bu sondaj kuyularından 4 tanesine heyelan olayının yönünü, hızını ve hareket şeklini izleyerek belirleyebilmek için inklinometre ölçüm cihazları yerleştirilmişti. Ayrıca alanın yer altı yapısı ve kaymanın tespiti için alanda 6 farklı noktada Jeofizik yöntemi ve farklı noktalarda açılan gözlem çukurları ile bölge yaklaşık 12 ay boyunca incelenerek detaylı bir Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu düzenlenmişti. Bu rapor 23.08.2017 tarihinde Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından rapor inceleme komisyonu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu rapor sonuçlarına göre inceleme alanı zemininde topoğrafyaya bağlı olarak farklı derinliklerde oluşan bir kayma düzlemi tespit edilmiş ve hareket kuzey-doğu yönünde yavaş bir hızla devam ettiği Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan Jeolojik Etüt raporunda heyelanın, bakır işletmesinin 2007-2015 yılları arasında döktüğü pasanın zemine uyguladığı yükten kaynaklandığı belirtilmişti"dedi.

Kalıcı konut ve iş yeri için 299 kişiden 3 kişi başvurmuş

Kurumlara ait ekiplerin muhtemel heyelan afetine maruz alan sınırları içindeki tüm kamu binaları , konutlar işyerleri ve mülkiyet sahiplerinin tespit edilerek 2017 yılında jeolojik etüt raporu düzenlenerek 'Muhtemel Heyelan Afetine Maruz Bölge kararı' işlemleri başlatıldığını aktaran Açıkkapı," Bu raporlar ayrıca bakır işletmesinin ruhsat sahibi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na (Maden İşleri Genel Müdürlüğüne) Maden İşletmesiyle ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması için gönderilmişti. Bunun üzerine Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bölge incelenerek 03.04.2018 tarih yazısı ile ,söz konusu pasanın kayma düzlemi oluşturma ihtimali olduğundan söz konusu pasanın kaldırılmasının uygun olacağı tespit edilerek işletmeden söz konusu pasanın kaldırılması istenerek uygun basamaklar yapılıncaya kadar işletmenin faaliyetlerini durdurmuştur. İşletme sahibi firmada muhtemel heyelan olayının kendi döktüğü pasadan kaynaklandığına dair rapora itiraz ederek mahkemeye dava açmıştır.14/03/2018 tarihinde afete maruz bölgenin belirlenmesinin akabinde muhtemel heyelan afetine maruz alan içindeki kamu binalarının güvenli alanlara tahliyesi işlemlerine başlanılabilmesi ve vatandaşlara ait konut ve işyerlerinin tahliye edilmesi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından AFAD Başkanlığından vatandaşların geçici iskanlarının sağlayabilmeleri için 1 milyon TL acil yardım ödeneği, işyerleri içinde Mülga Başbakanlık Ekonomik ve Kültürel İşler Daire Başkanlığından 350 bin TL kira yardım ödeneği temin edilerek kaymakamlık hesabına aktarılmış ve kaymakamlık tarafından, vatandaşlara iki kez tebligat yapılarak 7 bin TL kira yardımını alarak güvenli alanlara taşınmaları tebliğ edilmişti. Ancak o süreçte söz konusu riskli alandaki Madenli hemşehrilerimizden sadece 22 kişi afet bölgesindeki evlerini terk ederek kira yardımına başvuru yapmışlardı. AFAD tarafından yürütülen geçici iskan için kira yardım işlemleri süreci ile birlikte mart 2018 yılı içinde muhtemel heyelan afet alanı içindeki 299 vatandaşa kalıcı konut ve işyerleri için 60 günlük yasal müracaat hakkı verilmiş, ancak yeni konut ve işyeri talebine 299 vatandaşımızdan sadece 3 vatandaşımız müracaat etmişti. Tüm duyuru ve uyarılara rağmen hemşehrilerimiz müracaat etmediği için kalıcı yapılar ile ilgili süreç başlatılamamıştı. Müracaat etmeyen vatandaşlarla ilgili AFAD tarafından yürütülmüş süreçte kanuni hakları sona ermiş olmasına rağmen yeni rapora göre yeniden süreçle ilgili işlemlere devam edilmektedir"ifadelerine yer verdi.

"Tüm hazırlıklar yapıldı"

İlçedeki tüm binaların 1 milyon metrekarelik alanda yaklaşık bin 200 yapıdan oluştuğuna da değinen Açıkkapı," AFAD Başkanlığınca hazırlanan nihai rapor esas alındığında teklif edilen heyelanlı bölge (Nakli yapılacak bölge) alanı yaklaşık olarak 180 bin metrekarelik alandır. Afete Maruz Bölge içerisinde bulunan Kaymakamlık Binası, Belediye Hizmet Binası, Milli Eğitim Binası, 1 adet lise ile Belediye ait işyeri ve lojmanların da dahil olduğu 278 konut ve 232 işyerinin can güvenliği açısından nakil edilmesi gerekmektedir. Kamu binalarının büyük çoğunluğunun güvenli alanlara nakil işlemleri yapılmış vatandaşlara ait diğer yapıların nakil işlemleri de devam etmektedir. Afete maruz alan içinde kalan köprüler Karayolları Bölge Müdürlüğü, bir heyelanın gerçekleşmesi esnasında Maden çayının önünün kapanması ile meydana gelebilecek su baskınları ihtimaline karşı DSİ Bölge Müdürlüğü ve eğitim kurumları ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınacak tedbirler ve alternatifler açısından hazırlıkları yapılmıştır. Görüleceği üzere bölgedeki muhtemel heyelan afetinin ilk anından itibaren heyelan afeti meydana gelmeden Can ve mal kaybını önlemek için Hükümetimiz ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, başta Valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz, AFAD,TCK,DSİ, MİGEM, Milli Eğitim gibi ilgili devletimizin tüm kurumları an be an bölgeyi takip ederek yapılacak tüm çalışmaları raporlamaları, tedbirleri ve yardımlar noktasındaki ödenekleri temin etmiştir. Bölgedeki önceliğimiz heyelan olayı gerçekleşmeden önce can ve mal kaybına neden olmamak için bölgenin tahliye edilmesidir.Tahliye edilecek bölgedeki yapıların geçici iskanları noktasında tüm imkanlar hazırlanmış, kalıcı yerleşim alanları ile ilgili süreç ve çalışmalar devam etmektedir.Bizler için en önemli husus hiçbir kardeşimizin burnunun dahi kanamamısıdır"diyerek açıklamasını tamamladı.