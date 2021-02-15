AK Parti Elazığ Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi yapıldı

Olağan İl Kongresi yapıldı.Kongrede İl Gençlik Kolları Başkanlığına Emre Burak Kürüm seçildi.

Olağan İl Kongresi 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda yapıldı. Kongreye, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, partililer, il yönetimi ve delegeler katıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ın okunması ile başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik mesajına yer verildi.

1 milyon 280 bin üye ile dünyanın en büyük gençlik yapılanması olduklarını belirten AK Parti Gençlik Kolları Teşkilat İşleri Başkanı Furkan Leventoğlu, “Bizler AK Partili Gençlik Kollar olarak 81 il, 922 ilçe 13 bin 500 mahallesinde toplamda 23 bin aktif çalışan gençlik kolları ve 1 milyon 280 bin üyesi ile dünyanın en büyük gençlik yapılanmasıyız. Yurt dışına çıktığımızda ülkemizin gençlik kolları olarak temsil ettiğimiz her toplantıdan 1 milyon 280 bin üyemizi söylediğimizde, Tayyip Erdoğan'ı destekleyen bu kadar genç var mı diyorlar. Evet var. Elazığ'da ki gençlerde buradalar. Bir kavram üretmişler Z kuşağıdır gidiyor. Bu ülkenin seçmeninin yüzde 45'i, 35 yaşının altındadır. Eğer cumhurbaşkanımıza bu ülkenin gençleri destek vermiyor olsa yüzde 50 oyu nasıl alır. Bizler AK gençlik olarak 2023'e durmadan yorulmadan çalışacağız ve cumhurbaşkanımızın yanında yer alacağız” dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Emre Burak Kürüm İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.