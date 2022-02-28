AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım: "28 Şubat darbesiyle milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır"

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 28 Şubat postmodern darbenin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirilen insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne yazık ki bu sürecin en mağdurlularından olmuştur” dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 28 Şubat 1997'de gerçekleşen postmodern darbesinin yıl dönümü nedeniyle il binasında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. 25'inci yılını geride bırakan ve postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, "28 Şubat milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına ve özgürlüklere yapılan bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin ve karanlık bir zihniyetin ismi olarak da tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde iltica tehdidi ile medya darbe zihniyete ram olarak topyekun savaş manşetleri atmış Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik milli güvenlik kurulu kararları alınmış demokrasiye balans ayarı diyerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat post modern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirilen insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız ne yazık ki bu sürecin en mağdurlularından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz bırakılarak başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversite ve lisedeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Başörtü kanunu yasağıyla kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, düşünce ve ibadet gibi düşünce özgürlükleri temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi için üreten ve sermaye üreten dahi kategorize edilerek yeşil sermaye adı altında ötekileştirilmiştir" diye konuştu.

"28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı yerlerde halen diriliğini korumaktadır"

15 Temmuz hain darbe girişiminin de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir sureti olduğunu aktaran Yıldırım, "Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen mırıldanılan ve hayali kurulan söylemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı yerlerde halen diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat acılarını iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri kabuk bağlayan yaramızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için bin yıl sürecek diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye he zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizle birlikte gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi insan onurunun ve haklarının demokrasi ve değerlerini hiçe saydığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.