AK Parti Elazığ İl Başkanlığında bayramlaşma töreni

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, belde belediye başkanları ve geçmiş dönem teşkilat başkanlığı yapanlar katıldı. Konuşmaların ardından il protokolü tarafından vatandaşlarla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Herkesin Kurban Bayramını kutlayarak sözlerine başlayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, “Kurban Bayramı hem şehrimize hem ülkemize hem de tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Buraya gelirken İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da selamlarını getirdim. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda kat ettiği mesafeyi her yönüyle çok büyük bir ilerlemeyi ve kalkınmayı yaşadığımızı gördük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke olarak millet olarak ve devlet olarak bütün dünyanın gıptayla takip ettiği büyük bir hamleyi Allah'a şükürler gerçekleştirdik. Ülkemiz, altyapıdan üstyapıya kadar, sağlıktan eğitime kadar ve yönetime dayalı ekonomik modellerden Savunma Sanayine kadar gerçekten bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bir başarı hikayesini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yazdık. Ülkemiz çok büyük kazanımlar elde etti. Hamd olsun ki bugün bu başarı hikayesinde şehrimiz Elazığ'da en üst düzeyden payına düşeni aldı. Özellikle 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminden sonra şehrimizde altyapısından üstyapısına çok büyük bir değişimi ve dönüşümü Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hayata geçirdik. Diğer bütün alanlarda eğitimde olsun, sağlıkta olsun ve organize sanayi bölgelerinde olsun gerçekten şehrimiz bu anlamda ülkemizdeki kalkınma ve büyümeden en üst düzeyde hakkını ve payını aldı. Bununla birlikte 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle birlikte ülke olarak Türkiye yüzyılı hikayesini yazmaya başladık. İnşallah siyaset kurumuyla, bürokrasiyle ve yerel yönetimlerle beraber bu büyük yürüyüşte Türkiye yüzyılı inşasında şehir olarak Allah'ın izniyle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Allah'ın izniyle en üst düzeyden almanın mücadele içerisinde olacağız” dedi.

Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, “Hac vazifesini yerine getirmekte olan bütün hacı kardeşlerimizin haclarını rabbim kabul eylesin. Kıymetli vatandaşlarımızın da Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Elazığ'la ilgili yapılacak çok şey var. 21 yıldır Elazığ'da göreve gelmiş bütün teşkilatlarımız, bütün milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız bu şehre bir şeyler katmak için büyük bir mücadele verdiler. Ben inanıyorum ki bundan sonra ki süreçte Allah bizlere güç ve takat verirse Elazığ'a ekiplerimizle birlikte yapacak çok şeyimiz var. Çünkü Elazığlı hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. 21 yıldır siz Cumhurbaşkanımıza ve siyasi hareketimize en güçlü desteği verdiniz son seçimlerde de Elazığ olarak bize yine ve yeniden büyük bir güç verdiniz. Bu desteğin karşılığını biz canla başla gece gündüz demeden Elazığ'ımız için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Elazığ'da dahil 11 ili kapsayan 6 Şubat felaketinde vefat eden canlarımıza Allah'tan rahmet dileyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Devletimizle omuz omuza vererek şehirlerimizi inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz. Bizler bu süreci 2020yılında yaşadık. Depremin üzerinden 3 saat geçmeden bakanlarımız şehrimize teşrif ettiler. 24 saat geçmeden de Cumhurbaşkanımız ilimize teşrif etti. Talimatlarıyla şehrimizde 25 bin konut yapıldı. Allah'a hamd olsun büyük bir devlete güçlü bir hükümete sahibiz. İnşallah 6 Şubat depreminden etkilenen illerimizde de bu anlayışla çalışmalar hızlı bir şekilde yapılacak ve yaralarımız sarılacaktır. Sözlerimi tamamlamadan bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum” cümlelerini kullandı.