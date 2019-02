AK Parti Elazığ İl Teşkilatının yeni yönetimi tanıtıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Elazığ İl Başkanlığı yeni yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Başkanı Ramazan Gürgöze,İl Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, İl Gençlik Kolları Başkanı Uğurcan Güleç ve partinin yeni yönetim üyeleri katıldı.

Yen yönetim kurulunu oluştururken deneyim, birikim ve donanımıyla partiye katkı sağlayacak güçlü bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, “Normal dönemlerde il yönetiminde kimlerin olduğu çok fazla bilinmez ve merak edilmezdi. Ancak bu yönetim kurulu seçim arifesinde atanan bir yönetim olması dolayısıyla daha çok merak uyandırdı. Daha çok dikkat çekti. Yönetin kurulundaki her bir arkadaşımız yetenekleri, deneyimleri ve kişilikleri ile tercih edilmiş, her biri birbirinden kıymetli arkadaşlarımızdır. Bu anlamda bundan sonraki süreçte yeni yönetimdeki arkadaşlarımız yapacağı çalışmalar, ortaya koyacakları performans ve gayret ile güvenenleri mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde bizlerin göstereceği gayret ve çaba çok önemlidir. Bu süreçte il teşkilatı olarak ne yüksek başarıyı elde etmek için bir ekip ruhuyla, takım anlayışıyla çalışacağız. Bugünden itibaren, disiplinli ve planlı bir şekilde çalışmalara katılacaksınız. Bütün enerjinin partimizin başarısı için harcayacaksınız” dedi.

“En yüksek oy oranını almayı hedefliyoruz”

Seçim sürecine 54 gün kaldığını da anımsatan Gürgöze, “ Bu süre içerisinde her birimiz bütün gücümüzle, enerjimizle çalışacak, partimizin başarısı için yapılması gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Bu seçimde Elazığ merkez başta olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde seçimleri almak yetmez. Her bir seçim bölgesinde en yüksek oy oranını almayı hedefliyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız ve tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte tek ses tek yürek olarak bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Merkezde belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları başta olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde adaylarımız teşkilatımızla birlikte çalışmalarına başladılar. Yoğun bir şekilde kampanyalarını sürdürüyorlar. Bu süreçte yönetimden, özveriyle hareket etmelerini, örnek gösterilecek gayret ve başarı beklediğimizi ifade ederek, yeni yönetimin tekrardan hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.