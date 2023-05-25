AK Parti Elazığ milletvekilleri mazbatalarını aldı

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili seçilen Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı mazbatalarını aldı.

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili seçilen Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna giderek mazbatalarını aldı. Parti yetkililerin de katılımıyla mazbatasını alan Dönem Elazığ Milletvekilleri, töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklandığını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, “Elazığ halkı olarak bize ciddi anlamda büyük bir sorumluluk yüklendi. Biz artık Elazığ'ın 5 vekili olarak bundan sonraki süreçte Elazığ'ımız için emek ve hizmet vererek Elazığ'ımızı en iyi yerlere taşımak için bu görevi üstlenmiş olduk. Görevimizin sorumluluğu yüksek. Bu bilinçle Elazığ halkına hizmet bilinciyle bundan sonraki süreçte emek vereceğimizi düşünüyorum. Bunun için de ciddi anlamda birlik ve beraberlik içerisinde 4 Cumhur İttifakımız birde Millet İttifakı'nın milletvekiliyle beraber Elazığ için gerekli çalışmaları ve çabaları göstereceğiz” dedi.

Vatandaşlara teşekkür eden AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, “Milletimizin iradesi 14 Mayıs günü tecelli ederken bizlere de çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş oldu. İnşallah bizlerde bu sorumluluğumuzun bilincinde şehrimize, ülkemize ve necip milletimize hizmet etmek için büyük bir mücadele vereceğiz. Elazığ'ımızı bulunduğu noktadan çok daha güzel noktalara taşımak konusunda arkadaşlarımızla birlikte el ele verip birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet edeceğiz. Rabbim bizleri mahcup etmesin ve muvaffak kılsın. Ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinin önemini defalarca vurguladıklarını aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, “Bugün 14 Mayıs seçim sonuçları kesin nihayetine ermiş oldu. Bizde mazbatamızı bütün Elazığlı hemşerilerimizin adına aldık. Bu vesile ile bütün Elazığ halkına bizlere göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Birçok ülkede seçim çalışmalarına katılmış bir kardeşiniz olarak şunları söyleyebilirim ki gerçekten çok huzurlu ve güzel bir seçim atlattık. Bu sebeple süreçte aday adayı olan arkadaşlarımıza ve milletvekili adaylarına, teşekkür ederim. Bu sonuçların vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.