AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: "6'lı masalar 7'li masalar inanınki bu masalar seçime kadar gidemez"

ELAZIĞ (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "6'lı masalar 7'li masalar inanınki bu masalar seçime kadar gidemez. Birbirine benzemez insanların yaptıkları toplantılar kendi araların da anlaşamayan insanlar ve bu anlaşmazlık çerçevesinde Türkiye'yi idare etmeye talip olmak gülünç oluyor ama biz demokrasiyi her zaman saygı gösterdik. Sandıklarda bu millet kimi gösterirse onun arkasında durduk. Hiçbir zaman için demokrasiye karşı durmadık durmayız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve bölge Milletvekilleri, şehir buluşmaları çerçevesinde Elazığ'a geldi. Sabah Elazığ Belediyesi Kültür Park'ta parti üyeleriyle bir araya gelen heyet ardından AK Parti İl Başkanlığına giderek burada açıklamalarda bulundu. 2023'ün son virajında parti olarak seçime giderken, neler yapmaları gerektiğine karar vereceklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Türkiye'yi 20 yıldır yönetiyoruz. Türkiye'yi 20 yıl daha yönetmeye talip olan bir partiyiz. Belki sonsuza kadar belki 2053'ler 2071'lere kadar yönetmeye talip olan kurumsal bir partiyiz. Türkiye'nin dertlerini bilen tek partiyiz. Bugün yerel seçimlerde birkaç belediyeyi kaybetmiş olabiliriz ama o belediyelere oy veren insanlar gelen belediye başkanlarının ellerinde tek bir proje olmadığı ve diğer partilerin hiçbir proje ile bu seçimlere girmediklerini gördüler. Onlara oy verenler, bugün her ortamda pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Bu nedenle Türkiye'nin derdi ile milletin derdi ile dertlenen bu milletin içinden gelen AK Parti bugüne kadar Türkiye'yi idare eden AK Parti bundan sonrada inşallah 2023'den sonra da bu ülkeyi yönetmeye devam edecektir. Çünkü ülkenin sorunlarını bilen ne yapılması gerektiğini bilen ve elinde projeleri olan tek partiyiz. Sıkıntılarımız yok mu var, hepimiz piyasayı geziyoruz ve onlarla ilgili her türlü tedbiri alıyoruz. Bugün Türkiye son iki çeyrekte 7.3 ve 7.6 sırası ile büyüyen dünyanın ikinci büyük ülkesidir. Sıkıntılarımız var ama Türkiye'nin ekonomisi, ihracatı, istihdamı ve üretimi hız kesmiyor. Gelecek 100 yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi ile Türkiye'nin olacak. Türkiye uzak doğusundan Avrupa'sına ve Amerika'sına kadar dünyanın odak noktası haline gelecek. İnşallah bu seyirde devam edersek önümüze bundan önce gelen engelleri hepiniz biliyorsunuz bundan sonra bu tür engeller gelse dahi Türkiye'yi kimse durduramayacak. Çünkü biz milletin içinden gelen bir partiyiz ve milletin dertlerine kulak veren bir partiyiz. Ekonomik sıkıntılarda Avrupa'nın kasıp kavrulduğunu görüyorsunuz enflasyon yüksek bunu kabul ediyoruz ama pandeminin verdiği telaşla bütün dünyada aynı işlemler oldu. Durgunluk gelecek resesyon olacak diye piyasaya herkes para sürmeye çalıştı. Bütün ülkelerde ekonomik yapı bu şekilde oldu ama üretim düştü tedarik zincirinde sıkıntılar oldu ve bu sıkıntılar yavaş yavaş önümüze çıkıyor. Ardından Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte gelinen nokta herkesin malumudur. Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti sayesinde bu savaştan ve pandemi döneminde dünya da parmakla gösterilecek ülke olduk. Arkasından da savaşta ki izlediğimiz yöntem ilişkilerinin geliştirilmesi, her iki tarafla yaptığımız diyaloglar bugün Türkiye'yi dünyanın parlayan yıldızı haline getirdi. Hiç kolay değil iki savaşan ülke arasında ki heyetleri bir araya getirmek ve uzlaştırmak Afrika gibi geri kalmış ülkelerde açlık sıkıntısı olan ülkelere gıda yardımının devam etmesi en son da tutuklularla ilgili değişimi sağlamak çok kolay değil. Bunu sağlayan tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

"Bizi savunma sanayi de çökertmek istediler başaramadılar"

6'lı masalar 7'li masalar inanın ki bu masalar seçime kadar gidemez. Birbirine benzemez insanların yaptıkları toplantılar kendi araların da anlaşamayan insanlar ve bu anlaşamamazlık çerçevesinde Türkiye'yi idare etmeye talip olmak gülünç oluyor ama biz demokrasiyi her zaman saygı gösterdik. Sandıklar da bu millet kimi gösterirse onun arkasında durduk. Hiçbir zaman için demokrasiye karşı durmadık durmayız. Seçimler oldu yerel seçimlerde bu millet kimi işaret ettiyse biz onunla çalıştık. Çok demokrat görünenlerin geldikleri belediyede yaptıklarını hep birlikte gördüklerini aktaran Demiröz, “Hiçbir demokrasiye uyan hiçbir insanlığa uymayan şeyler yapılıyor. İnsanlar işlerinden ediliyor. İşçiler dışarı atılıyor ve verdikleri ödünle bazı ithal oylarla geldikleri insanlara verdikleri tavizleri görüyorsunuz. Bu millete düşmanlık eden ihanet eden insanları yanlarında barındırıyorlar. Geçtiğimiz hafta Elazığ en büyük dersi onlara verdi. Türkiye artık istikbalini ve istiklalini kendi kesen bir ülke olacak. Bizi savunma sanayi de çökertmek istediler başaramadılar. Kötü ev sahibi mal sahibi yapar derler ya biz ondan kendi silahlarımızı, kendi savunma araçlarımızın yüzde 80'ine yakını artık kendimiz üretiyoruz. Geçen günlerde Sakarya'da Cumhurbaşkanımızla tersanelerin üzerinden geçerek denizaltılarımızı izledik. Türkiye her türlü silahını kendi yapacak güce erişecek. İHA ve SİHA'mızı yapıyoruz dünyada parmakla gösteriliyor. Yunanistan'ı üzerimize kışkırtmalarına bakmayın onlar, İstanbul'dan daha küçük bir ülke sadece kendisine verilen borcu ödememek için bazılarına yalakalık yapan kendi istiklalini tehlikeye sokan ülkedir. Biz o oyunlara gelmeyeceğiz. Biz kimin ne yaptığını niye kışkırttığını çok iyi biliyoruz. Avrupa Birliği de artık dersini alacak. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin ne olduğunu pandemi sonrasında gördüler bundan sonra da görecekler. Rusya'nın doğalgaz ile yaptığı akım kesilmeden dolayı Avrupa'nın içine düştüğü durumu görüyorsunuz. Türkiye bunların hiçbirine muhatap olmayacak. Rusya'nın doğalgazla ilgili yaptığı akım kesilmelerden dolayı Avrupa'nın içine düştüğü durumu görüyorsunuz. Türkiye bunların hiçbirine muhatap olmayacak. AK Parti'ye güveneceğiz, Cumhur İttifakına güveneceğiz. El birliğiyle inşallah ülkemizi çok daha ilerilere götüreceğiz. Bugün geçinme, yaşana bilirlik endeksi bakımından ve satın alma partisi bakımından dünyanın 11'inci ülkesiyiz. 10'uncu büyük ülkesi halindeyiz. Türkiye, en iyi kazanca göre yaşanabilen 10'uncu ülke. Bunu unutmamak lazım" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'e AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, ve Ahmet Çakır, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaduman, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve MKYK üyeleri Mücahit Yanılmaz, Alaattin Parlak ve Abdurrahim Fırat eşlik etti.