AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Biz değer siyaseti ile varız ve yine değer siyaseti ile var olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz değer siyaseti ile varız ve yine değer siyaseti ile var olacağız. Bundan sonra bundan önce olduğu gibi bu milletin, bize gösterdiği istikamete yürüyeceğiz. AK Parti sevdası bu milletin sevdasıdır" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve partililer katıldı.

Burada partililere seslenen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Bizim genel başkanımız bu millete bu coğrafyaya aşık. Biz değer siyaseti ile varız. Değer siyaseti ile var olacağız. Bundan sonra bundan önce olduğu gibi bu milletin, bize gösterdiği istikamete yürüyeceğiz. AK Parti sevdası bu milletin sevdasıdır. Biz partimizi kurarken tabelamızı biz değil milletimiz astı. Bu mekanı bizler değil bu millet şereflendirecek. Bu millet gelecek ki bizim sevdamız yaşasın. Değerli hemşerilerim, hani hep söyledik ya beraber ıslandık biz bu yağmurda, beraber yürüdük biz bu yolarda. Yine beraber yürümeye devam edeceğiz. Milletin gösterdiği istikamete yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bereketli kılsın. Rabbim şu birlik beraberliği muhafaza etsin. Rabbim millete hizmet ederken onun çizdiği istikametten ayırmasın. Rabim bizi sırf Recep Tayyip Erdoğan'ı oradan indirelim diye hiç olmayacak isimlerle kol kola girenler gibi yapmasın. Sonumuzu onlar gibi eylemesin. Elazığ'a her geldiğimizde, Elazığ'la her kucaklaştığımızda bu bayrağa bu toprağa olan sadakati görüyoruz. Rabim Elazığlı hemşerilerimizi var eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum” diye konuştu.