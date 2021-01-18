AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin: "Bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz"

Elazığ'da partisinin kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "Depremzedeler için proje bedeli 5 milyar lirayı bulan 20 bin 118 konutun inşasına hemen başladık. inşallah, bu ayın sonunda 8 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz ve bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim etmiş olacağız" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi Fırat Üniversitesi (FÜ) Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle katılırken, salonda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekilleri, il yönetimi ve delegeler katıldı. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlantısında İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'la görüşerek, Elazığlılara selam gönderdi.

Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, “18 yılda eski parayla 17 katrilyonun üzerinde bir yatırım ve hizmet sağladık. Bundan bir yıl önce Elazığ bir deprem felaketi yaşadı ve yaklaşık bir hafta sonra birinci yılına erişmiş olacağız. Bu depremin ilk anından itibaren hükümetimiz harekete geçti ve yaraları sarmak için seferber oldu. Başta cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanı yardımcımız, İçişler Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, AFAD ve Kızılay gibi tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız büyük bir özveri ve yüksek bir koordinasyon içerisinde görevlerini yerine getirdiler, getirmeye de devam ediyorlar” dedi.

"CHP heyeti turistik bir gezi düzenler gibi elini kolunu sallayarak Elazığ'a geldi"

CHP heyetinin yaklaşık bir hafta önce geldikleri Elazığ'da tartışma konusu olan ‘kulak çekme' sözlerine de değinen Şahin, Elazığlıların bugüne kadar her seçimde onların kulaklarını çektiğini, bundan haberleri olmadığını belirterek, “Depremden yaklaşık bir yıl sonra CHP heyeti turistik bir gezi düzenler gibi elini kolunu sallayarak Elazığ'a geldiler. Bir defa siz hangi yüzle Elazığ'a geliyorsunuz. Depremin üzerinden bir yıl geçmiş, yaralar sarılmış, eksikler giderilmiş, siz elinizi, kolunuzu sallayarak Elazığ'a geliyorsunuz. Yüzsüzlükleri bununla da sınırlı kalmıyor, hiç utanmadan, sıkılmadan Elazığlı milletvekillerimizle ilgili olarak yakışıksız ifadeler kullanıyorlar. Ne yaptıklarını bilmedikleri gibi ne konuştuklarından da haberleri yok. Bugüne kadar akıllanmadılar, bundan sonra akıllanırlar mı, bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

“Depremzedeler için 20 bin 118 konutun inşasına hemen başladık”

Depremden sonra yaşananları ve kente yapılan yatırımların istatistiksel verilerini paylaşan Şahin, “Elazığ'a 450 milyon liranın üzerinde bir destek sağladık. Evini kaybeden, çiftçi, esnaf, tüccarımızı asla yalnız bırakmadık. Her türlü yardımı ve desteği sağladık. Depremin hemen ardından büyük bir kentsel projesini hayata geçirdik. Depremzedeler için proje bedeli 5 milyar lirayı bulan 20 bin 118 konutun inşasına hemen başladık. inşallah, bu ayın sonunda 8 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz ve bu yılın ortasında bütün konutları Elazığlı hak sahipleri kardeşlerimize teslim etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.