AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı: ''Maalesef birçok terör örgütünün Millet İttifakı'na destek verdiklerini görüyoruz, bu acı bir şeydir''

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, birçok terör örgütünün Millet İttifakı'na destek verdiğini gördüklerini söyleyerek, ''Kandil destekli PKK terör örgütünün desteklediği, uzantısı HDP'nin dışarıdan bugüne kadar gizli saklı yürüttüğü ortaklığı, artık görüşme talepleri ile gündeme getirmeleri, sadece CHP ile değil görüşmelerinin Millet İttifakı ile olacağını ifade etmeleri manidardır. İYİ Parti'nin ve muhafazakar olduklarını iddia eden ortakların sessizliği de manidardır'' dedi.

AK Parti 26'ncı Dönem Elazığ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ejder Açıkkapı, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerde Elazığ'dan AK Parti milletvekili aday adayı oldu. Türkiye için milat olacak bir seçime gireceklerini kaydeden Açıkkapı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye için özel olduğunu belirten Açıkkapı, ''Öncelikle 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu, önemli bir seçim olacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı bu seçimde karşı karşıya gelecekler. Özellikle şunu da ifade etmeliyim ki, 6 Şubat'ta Türkiye'de 11 ilimizde asrın felaketi dediğimiz bir deprem yaşadık. Bu depremlerde on binlerce vatandaşımız vefat etti, şehadete erişti. Yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımız da bu depremlerden olumsuz etkilendi. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yüreği yanan milletimize de sabırlar diliyorum. Rabbim, bir daha böylesi bir afeti ülkemize yaşatmasın. Dün yine bir sel felaketi oldu. Allah, depremde vefat edenlere rahmet eylesin'' diye konuştu.

“Kandil destekli PKK terör örgütünün desteklediği, HDP'nin de dışarıdan bugüne kadar gizli saklı yürüttüğü ortaklığı, görüşme talepleri yeni bir yola girmiş, sadece CHP'nin değil, muhataplarının Millet İttifakı olduğunu ifade etmektedirler”

Terör örgütü PKK'nın HDP üzerinden ve CHP öncülüğünde Millet İttifakı ile görüşme halinde olduğunu dile getiren Açıkkapı, ''Öncelikle aziz seçmenlerimizden, milletimizden ‘Millet İttifakı kimdir ve nasıl bir yapıdır', ‘Millet İttifakı'nı kimler desteklemektedir', ‘Kandil ve PKK ittifakın neresindedir', ‘FETÖ ve DHKP-C, bu ittifakın neresinde' bunları çok iyi bilmelerini ve görmelerini istiyoruz. Bu yapı, Cumhuriyet Halk Partisi ile muhafazakar milliyetçi olarak kendisini tanımlayan partiler arasında kurulmuştur. Bu ittifakı Kandil destekli PKK terör örgütünün desteklediği HDP'nin de dışarıdan bugüne karar gizli saklı yürüttüğü ortaklığın artık görüşme talepleri ile CHP ve Millet İttifakı ile ortaya çıktığını görüyoruz. Bu anlamda milletimiz bunu değerlendirecektir ve 14 Mayıs'ta da buna göre bir değerlendirme yapacak. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta aziz milletimiz kendisi için mücadele veren, ülkesine, milletine, vatanına faydalı işler yapan Cumhur İttifakı'nı yeniden iktidara taşıyacak” şeklinde konuştu.

''Birçok terör örgütünün Millet İttifakı'na destek verdiklerini görüyoruz, bu acı bir şeydir''

Millet İttifakı'ndaki bazı partilerin milliyetçi muhafazakar kimlik değerlendirmesi yaptığını kaydeden Açıkkapı, ''Nihayetinde biz şunu görüyoruz; CHP ile kendisine milliyetçi muhafazakar kimlik değerlendirmesini yapan partilerin bir araya geldiklerini ancak bunlara maalesef ki Türkiye düşmanlarının da eklemlendiğini görüyoruz. Birçok terör örgütünün Millet İttifakı'na destek verdiklerini görüyoruz. Bu acı bir şeydir. Burada kendisine milliyetçi muhafazakar değerlendirmesi yapan siyasi partilerin yöneticilerinin hiçbir seçmenin robot olmadığını ve değerlendirmelerini en iyi şekilde yapacaklarını bilmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.