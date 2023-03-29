AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Açıkkapı: "Millet İttifakı terör örgütleri tarafından kuşatılmış durumdadır"

Dönem Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Millet İttifakı'nın terör örgütleri tarafından kuşatıldığını söyledi.

Türkiye'nin düşmanı ne kadar terör örgütü varsa, ülkeye düşmanlık besleyen ne kadar ülke varsa ve onların içte ne kadar maşaları varsa bu düşmanlıklarını Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı kisvesine büründürerek Millet İttifakı'na açıktan destek vermekten kaçınmadığını söyleyen Açıkkapı; nerede bir Türkiye düşmanı varsa, Millet İttifakı'nı desteklemek için sıraya girdiğini savundu. Kandil'den Millet İttifakı'na destek mesajlarına bir yenisinin daha eklendiğini ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Açıkkapı, "Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bese Hozat, HDP'nin Millet İttifakı'nı destekleme kararını değerli bulduklarını ifade ediyor. PKK'nın sözde yöneticisi, PKK'nın seçimler bitene kadar terör eylemi yapmayacağını ifade ediyor. Bu durum, kafasını kuma gömen Millet İttifakı'nın milliyetçi muhafazakar ortaklarını rahatsız etmemiş gibi görünüyor. PKK terör örgütünün eylemsizlik kararı manidardır ve bu milletimiz tarafından not edilmiştir. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi incitmemeye çalışan CHP'nin aparatları milletimizin canını incitmekten çekinmemektedirler. Aziz milletimiz; kendi değerlerine sırtını dönüp üç maymunu oynayanlara, birlik ve beraberliğimize kasteden senaristlere 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bir kez daha derslerini verecektir. Kendisine milliyetçi muhafazakar tanımlaması yapan siyasi parti liderleri bilmelidirler ki, milli bekamıza kasteden terör örgütü destekli ittifaklara, başta kendi seçmenleri olmak üzere necip milletimiz geçit vermez, müsaade etmez. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023 tarihinde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olacak, devlet tecrübesini, bilgi ve birikimini milleti için, daha müreffeh yarınlarımız için ve tam bağımsız bir Türkiye için var gücüyle kullanmaya devam edecektir" dedi.