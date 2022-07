AK Parti İl Başkanı Yıldırım: “15 Temmuz'ları yapan FETÖ'cüler zinde bir şekilde halen çalışıyor"

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “15 Temmuz'ları yapan FETÖ'cü grupların hala zinde bir şekilde bu ülkede çalışmalarına devam ettiklerine emin olabilirsiniz” dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığında Kurban Bayramı nedeni ile bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramlaşmada toplantısında konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kıymetli dava arkadaşlarım, bayramlar dini ve milli duyguların perçinleştiği birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi duyguların doruğa ulaştığı aynı zamanda toplumun ve aile bireylerinin birbiriyle sıkı sıkıya sarıldığı müstesna günlerdir. Bu müstesna günde sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyor ve hepinizin bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

“Bu seçim o diğer çok önemli olan seçimlerin toplamından daha önemli”

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise, “Rabbimize hamdolsun yeni bir Kurban Bayramına ulaştık. Bu vesileyle her birinizin ayrı ayrı Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Biz AK Parti teşkilatı olarak dava arkadaşlarınız olarak görev aldığımız günden itibaren hiç durmadan gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz bizim işimiz budur. Bizim çok onurlu ve şerefli bir liderimiz var. Bu ülkeye 20 yıldır hizmet ediyor ve bizler de onun yol arkadaşı olarak onun davasına bir parça omuz vermek için mücadele ediyoruz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin çok uyanık olması gerekir sadece uyanık olmak yetmek çok çalışmamız gerekir. İnanın her zaman söyledik onların hepsi doğruydu o doğrunun üzerine bir doğru daha koyacağız. Dedik ki her seçim dönemi bu seçim çok önemli dedik evet onların hiçbiri yalan ya da laf değildi. Şimdi 2023 arifesindeyiz. Artık seçim startı verilmiş gibi, sahadayız zaten çalışıyoruz fakat bu seçim o diğer çok önemli olan seçimlerin toplamından daha önemli. Neden önemli sizler hepiniz bunun idrakindesiniz” dedi.

“15 Temmuz çok önemli bir süreçti”

“20 yılda çok şey kazandırdık ve bu ülkenin insanı onurlu bir şekilde bu ülkede yaşamaya başladı” diyen Yıldırım, “Ben 90'lı yıllara tekrar dönmek istemiyorum onu herkes biliyor. İnanılmaz derecede merdiven altı çalışmalar gayrı resmi çalışmalar muhalefet adı altında inanılmaz şeyler yapılıyor. Başta liderimizi ve onu temsil ettiği partiyi aşağı çekmek, kötülemek ve onların ifadesiyle iktidardan indirmek için her şeyi ama her şeyi meşru sayıyorlar ve böyle bir çalışma yapıyorlar. Biz 15 Temmuzları yaşadık. 15 Temmuz çok önemli bir süreçti. Yakında da onun yıldönümü kutlayacağız inşallah. Ama inanın 15 Temmuz'ları yapan FETÖ'cü grupların hala zinde bir şekilde bu ülkede çalışmalarına devam ettiklerine emin olabilirsiniz. Onun için 6'lı masa dediğimiz bir de görünür görünmez başka birini eklemiş durumdalar ve her gün algı operasyonuyla siyasilerimizi, il başkanlarımızı, reisi ve yapılan hizmetleri negatifleştirmek ve olabildiğince yere çekebilmek adına her şeyi yapıyorlar ve her şeyi mubah sayıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Elazığ Milletvekilleri, Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belde Belediye Başkanları, İl Başkanları ve parti üyeleri katıldı.