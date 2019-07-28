AK Parti'li Milletvekili Ağar: "Büyük devletimiz, şehit diplomatımızın kanını yerde bırakmadı”

Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomatı Osman Köse'nin şehit edilmesinin hemen ardından Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristleri etkisiz hale getirdiğini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, “Saldırıyı planlayan, azmettiren hainleri büyük devletimiz etkisiz hale getirerek şehit diplomatımızın kanını yerde bırakmadı. Ayrıca yapılan bu hain saldırı, Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğümüz Pençe Harekatımızın ne kadar isabetli olduğunu ve ne kadar haklı olduğumuzu da göstermektedir” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar, Erbil'de Türk Diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesi ve sonrasında yapılan operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu.

Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomatı Osman Köse'nin şehit edilmesinin hemen ardından Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin saldırı sonrasında hemen harekete geçerek nokta operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirdiğini aktaran Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, "Saldırıyı planlayan, azmettiren hainleri büyük devletimiz etkisiz hale getirerek şehit diplomatımızın kanını yerde bırakmadı. Ayrıca yapılan bu hain saldırı, Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğümüz Pençe Harekatımızın ne kadar isabetli olduğunu ve ne kadar haklı olduğumuzu da göstermektedir. Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye görmek istemeyenler akıllarınca Türk milletine, büyük Türkiye Cumhuriyeti'mize zarar verdiklerini sanıyorlar. Bölücü terör örgütünü kullanarak, yer yer saldırılar yaparak asker, polis, sivil insanlarımızı şehit ederek, akıllarınca bu milleti ve devletimizi böleceklerini tahmin ediyorlar. Güçlü devletimiz ve aziz milletimiz asla bunlara izin vermedi bundan sonra da vermeyecektir” diye konuştu.

“Erdoğan sevgisi birilerini hep rahatsız etmektedir”

Türkiye'nin bulunduğu konumu itibarı ile dünyanın çok hassas bir noktasında olduğunu vurgulayan AK Parti'li Milletvekili Ağar, “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başarıları, Türkiye'yi dünyada güçlü bir ülke haline getirdi ve İslam coğrafyasında insanların Erdoğan sevgisi, cumhurbaşkanımızın her daim mazlumların yanında yer alması, birilerini hep rahatsız etmektedir. Sahip olduğumuz zengin yeraltı ve yer üstü kaynakları, dünyanın en zengin özelliklerini barındıran toprakları ve coğrafi konum itibarı ile de çok önemli özellikleri bulunan ülkemiz bu yüzden sömürgeci katillerin hedefi durumundadır. İşte bu hainlerin, katillerin destekçisi ve işbirlikçisi herkesin malumu olan siyasi partidir. Demokratik siyaset yapmak yerine terör örgütünün kontrolünde kalmayı tercih etmeleri Türkiye'nin büyük talihsizliğidir. Ancak bu gerçeğe göre de doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımızın süreç içerisinde terör destekçilerini tasfiye ettiği ve edeceği görülmektedir”ifadelerini kullandı.

“CHP ve İYİ Parti bu parti ile yan yana durmuştur”

Son mahalli seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin HDP ile yan yana durduğunu söyleyen Ağar, “Daha da vahimi Kuvâ-yı Milliye, Müdafaa-i Hukuk çizgisinde olduğunu iddia eden CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'de bayraklaştırdığı antiemperyalist çizgiyi bugün somut olarak ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını desteklemek yerine geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlatılan ekonomik saldırı ve S-400 konusunda sessizliğini korumaktadırlar. Dolasıyla Amerika emperyalizmin örtülü destekçi konumuna düşmüşlerdir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti için hazin bir durumdur. Siyasetlerini Türkiye'nin gerçek bağımsızlığı, ekonomik güçlenmesi itibarını yükseltme çizgisinde olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yıkılması için bir fikri sabit haline getirerek ülkemiz menfaatlerini görmezden gelmektedirler. Dolayısıyla bir ölçüde emperyalizmin örtülü işbirlikçisi haline düştüklerinin farkında değiller” şeklinde konuştu.

“Ya toprağın altına girecek ya da aşağılanmaya, sürünmeye razı olacaklardır”

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutarlı, onurlu ve kararlı çizgisi ile bütün zorlukları aşacağını da ifade eden Ağar, "Milletimizin sağduyusu, bütünleşmesi ile dünyada layık olduğu konuma ulaşması yolunda hızla ilerlemekteyiz. Gelecek Türkiye'nin yarını, bugünlerden daha aydınlık olacaktır. Liderimizin öncülüğünde yolumuza inanarak devam ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'mizi, aziz milletimizi bölmek isteyenler, yabancı güçlere güvenerek ülkemize baş kaldırmaya çalışanlar, ya toprağın altına girecek ya da aşağılanmaya, sürünmeye razı olacaklardır. Aziz milletimiz var oldukça güçlü Türkiye'mizi bölmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir"diyerek sözlerini tamamladı.