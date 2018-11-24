AK Parti'nin Elazığ Adayı Şahin Şerifoğulları oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezinde partisinin bazı illerden aday gösterdikleri isimleri açıklayarak yanına davet etti. Erdoğan, Elazığ'dan Belediye Başkanı Adaylarının 38 yaşındaki Şahin Şerifoğulları olduğunu duyurdu. Şerifoğulları ile birlikte sahneye mevcut Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile Gülersem Çopur çıktı.

Şahin Şerifoğulları kimdir?

1980 yılında Elazığ'da doğan Şahin Şerifoğulları İlk, orta,lise ve üniversite eğitimini Elazığ'da tamamladı.Fırat Üniversitesi Tarih bölümü mezunu olan Şerifoğulları evli ve 3 çocuk babası.

Akaryakıt, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici pozisyonunda olan Şerifoğulları daha öncede Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürüttü, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Elazığ'ın 5. sıra milletvekili adayı olmuştu.