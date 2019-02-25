Akciğer kanaması ameliyatsız yöntemle durduruldu

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Suat Demirkıran ve Göğüs Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Tayfun Kermenli, geliştirdikleri yeni bir yöntemle bir akciğer kanseri hastasının kanamasını cerrahi işlem uygulamadan durdurmayı başardı.

Akciğer kanseri hastası 64 yaşındaki Şükrü Koç, ağzından yoğun bir şekilde kan gelince yakınları tarafından acil olarak Medical Park Elazığ Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada durumu hızlıca kardiyoloji, anestezi, yoğun bakım ve göğüs cerrahisi hekimleri tarafından multidisipliner bir şekilde değerlendirilen hasta vakit kaybedilmeden ameliyathaneye alındı. Hastanın akciğerindeki kanama, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı ve ekibi tarafından Türkiye'de ilk kez kullanılan ameliyatsız bir yöntemle durduruldu.

Akciğer kanamasının ciddi bir ölüm nedeni olduğunu belirten Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı, kalp damarlarını açmak için kullanılan balonlardan yaptıkları bir embolizasyon (tıbbi nedenlerle vücudun ilgili damarlarındaki kan akımını durduran girişimsel işlem) malzemesiyle balonu kanayan artere kadar ilerleterek, damarı tıkayıp kanamayı durdurmayı başardıklarını söyledi.

“Hastanın ağzından yoğun şekilde kan geliyordu”

Kardiyoloji, Yoğun Bakım, Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları kliniklerinin işbirliğinde güzel bir başarıya imza attıklarını aktaran Prof. Dr. Necati Dağlı, “64 yaşındaki akciğer kanseri hastamız bize geldiğinde ağzından yoğun bir şekilde kan geliyordu. Sonrasında bu yoğun kan gelişi daha da arttı. Hastanın hayati riski büyüktü. Acil olarak ameliyat edilmesi veya kanamanın durdurulması gerekiyordu. Bu durumlarda ülkemizdeki yaygın tedavi yöntemi, cerrahi ile hastanın göğüs kafesi açılıp akciğerin kanayan kısmının alınmasıdır. Bazı merkezlerde de nadir olarak ‘Coil' denilen bir damar tıkayıcı maddeyle damarı tıkayan bir yöntem uygulanır. Bizim yaptığımız işlemin en önemli özelliği ise Coil yöntemine çok daha etkin bir tıkama sağlayarak akciğer kanamasını engellemesidir” dedi.

“Akciğerleri besleyen atardamarları balonla tıkıyoruz”

Kendi geliştirdikleri yöntemde kanayan akciğer atardamarının içine girip, tıkayıcı madde olarak balon malzemesi yerleştirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Dağlı, “Kalp damarlarını açmak için kullandığımız balonlardan yaptığımız bir embolizasyon malzemesiyle balonu kanayan artere kadar ilerleterek damarı tıkama yoluyla kanamayı durduruyoruz. Yapılan işlem sonucunda kanayan akciğerleri besleyen atardamarları tıkandığı için hastanın kanaması durduruluyor” diye konuştu.

“Daha basit, daha hızlı ve daha konforlu bir yöntem”

Yeni uyguladıkları bu yöntemle akciğer kanseri hastaların kanamalarını hem daha hızlı hem de çok daha az travmatik bir işlemle durdurulabileceğini gösterdiklerini işaret eden Prof. Dr. Dağlı, “Hastalar için daha uygun bir maliyetle daha etkin bir sonuç elde ederken aynı zamanda yapılan işlemin süresini de yaklaşık 20 dakika gibi kısa bir süreye düşürdük. Böylece akciğer arter kanamasının cerrahi işlem uygulanmadan daha konforlu bir şekilde durdurulabildiğini göstermiş olduk. Akciğer kanseri olan hastalarda kanamayı durdurmak için cerrahi sık kullanılan bir yöntem. Anjiyografik yöntemle kanamanın durdurulmasının ise çok nadir yapıldığını ve genellikle girişimsel invazif radyologlar tarafından uygulanıyor. Akciğer kanamalarında bu yöntemi ilk olarak kullanan klinik olduğumuz için gururluyuz” diyerek sözlerini tamamladı.