Akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı hayatını kaybetti

Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye bağlı Gökbelen köyü Soğuksu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Murat Oruç (47), arıza nedeniyle direğe çıktı. Direkte elektrik akımına kapılan Oruç, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Oruç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Oruç'un cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.