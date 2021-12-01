Akpunar resmen Elazığ Karakoçan'da

HD Elazığ Karakoçan FK, prensip anlaşmasına vardığı ve Elazığ'a davet ettiği Teknik Direktör Metin Akpunar'la resmi sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi HD Elazığ Karakoçan FK'da, Metin Akpunar dönemi resmen başlıyor. Teknik Sorumlu Ender Çınar'ın istifası sonrası görüşülerek prensip anlaşmasına varılan ve Elazığ'a davet edilen genç teknik adamla, yapılan son görüşmelerde de olumsuzluk yaşanmadı ve Metin Akpunar kendisini 1.5 yıllığına HD Elazığ Karakoçanlı yapan sözleşmeyi imzaladı.

46 yaşında olan Metin Akpunar 1975 Ankara doğumlu. 2011 yılında antrenörlük hayatına başlayan Akpunar; Bozüyükspor, Turgutluspor, Batman Petrolspor, Tavşanlı Linyitspor, Payas Belediyespor, Hatayspor, Bergama Belediyespor, Kastamonu 1966 Spor takımlarında yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Cizrespor ve Altındağspor'da teknik direktörlük yaptı.