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Aksaray Gençlik evinde, FÜ deplasmanda

Bölgesel Amatör Lig 2.

Grup'ta 2022-2023 sezonu 13. hafta maçlarıyla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.


Elazığ takımları Aksaray Gençlikspor ve Fırat Üniversitesi GSK'nın da mücadele ettiği Grup'ta 2022-2023 sezonu 13. hafta maçlarıyla araya girecek. 13. haftada Aksaray Gençlikspor sahasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile, Fırat Üniversitesi GSK ise deplasmanda lider Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak. Aksaray Gençlikspor - Malatya Yeşilyurt Bld. maçı 25 Aralık Pazar günü saat 13.00'te Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak ve maçı Niğde Bölgesi'nden Turhan Beyke yönetecek.


Kahramanmaraş İstiklalspor - Fırat Üniversitesi GSK maçı ise 25 Aralık Pazar günü saat 13.00'te K.Maraş Merkez Spor Kompleksi'nde oynanacak ve maçı Karaman Bölgesi'nden Salih Soydan yönetecek.

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