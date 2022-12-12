Aksaray Gençlik kazandı, FÜ kayıp

Grup'un 11. haftasında Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor güldü, Fırat Üniversitesi ise farklı mağlup oldu.

BAL 2. Grup'un 11. haftasında Aksaray Gençlikspor, Kahta 02 Spor'u ağırladı. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maça etkili başlayan sarı-siyahlı ekip henüz 2. dakikada Furkan Keleş'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi. Konuk takım 59'da Sefa Yılmaz'ın penaltı golü skora eşitlik getirdi. 1-1'den sonra oyunda tekrar üstünlüğü eline alan Aksaray Gençlik, 64. dakikada Enes, 70. dakikada yine Furkan'ın golleriyle durumu 3-1 yaptı. Konuk takım 90'da Ahmet Gazihan'la bir gol daha buldu ve Aksaray Gençlik sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Puanını 27'ye yükselten ve 2. sıradaki yerini koruyan sarı-siyahlılar, gelecek hafta deplasmanda Siverek Belediyespor'la karşılaşacak.

Grubun bir diğer Elazığ takımı Fırat Üniversitesi GSK ise deplasmanda Viranşehir Belediyespor'a 4-0 yenildi.