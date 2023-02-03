Aksaray Gençlik'in konuğu Malatya İdman Yurdu

Grubun 15. haftasında Aksaray Gençlikspor, Malatya İdman Yurdu'nu ağırlayacak.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grubun 15. haftasında Aksaray Gençlikspor, Malatya İdman Yurdu ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta ikinci yarı ilk maçında konuk ettiği lider K.Maraş İstiklalspor'a farklı yenilen sarı-siyahlılar, Malatya ekibi karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. 5 Şubat Pazar günü saat 13.00'da başlayacak olan maça Gençlik Merkezi sentetik saha ev sahipliği yapacak. Karşılaşmada Diyarbakır bölgesinden Onur Sekman düdük çalacak.

Bir diğer Elazığ ekibi Fırat Üniversitesi GSK ise Akçadağspor'un ligden çekilmesinden dolayı haftayı bay olarak geçecek.