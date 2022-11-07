İhlas Haber Ajansı

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Aksaray Gençlikspor, BAL'a ısındı

Bölgesel Amatör Lig 2.

Grubun 6. haftasında Arapgirspor'a konuk olan Elazığ Aksaray Gençlikspor, rakibini 1-0 yenerek üst üste 5. galibiyetine imza attı.


Grupta 6. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Sezona deplasmanda aldığı Kahramanmaraş İstiklalspor yenilgisiyle başlayan Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor, o maçtan sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Sarı-siyahlılar 6. hafta maçında konuk olduğu Arapgirspor'u golcü stoperi Berkay Emre'nin 22. dakikada attığı golle 1-0 yenerek grubunda 3. sıraya yerleşti.


Bir diğer Elazığ ekibi Fırat Üniversitesi ise evinde konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediye'ye 1-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

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