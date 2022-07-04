Aksaray Gençlikspor'dan 5 imza

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Aksaray Gençlikspor, Teknik Sorumlu Bahattin Ergüven'le anlaşmaya vardıktan sonra, transfere hız verdi. İlk etapta iç transfere ağırlık veren sarı - siyahlı camia, kaptan Furkan Ormanoğlu, Recep Akkaya, Burhan Diyapoğlu, Deniz Akbulut ve Gökdeniz Şık ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüpten transferlere ilişkin yapılan açıklamalarda her iki tarafa da hayırlı olması dilendi.