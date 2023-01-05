Aksaray Gençlik'te Apaydın dönemi

Elazığ Aksaray Gençlikspor, Bahattin Ergüven'den boşalan teknik sorumluluk koltuğuna Burak Apaydın'ı getirdi.

Aksaray Gençlikspor, Bahattin Ergüven'den boşalan teknik sorumluluk görevine Burak Apaydın'ı getirdi. Apaydın'la yapılan görüşmelerde her konuda mutabık kalan Aksaray Gençlikspor yönetimi, sezonun ikinci yarısında Elazığlı çalıştırıcıyla yoluna devam edecek. Elazığ amatöründe çeşitli takımları çalıştıran Apaydın'ın yardımcılıklarını Engin Katı ve Ramazan Çelik yapacak.